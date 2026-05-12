Запобіжний захід Єрмаку та нові деталі справи "Династія": онлайн-трансляція брифінгу НАБУ та САП

Запобіжний захід Єрмаку

Вищий антикорупційний суд розгляне вибір запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку.

Засідання відбудеться сьогодні о 16:00. Засідання відбудеться за адресою: проспект Берестейський, 41.

«У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України», — пишуть у ВАКС.

Єрмаку висунули підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років та конфіскацію майна.

Очільник САП Олександр Клименко на брифінгу повідомив, що прокуратура проситиме обрати запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави 180 млн грн.

Голова НАБУ Семен Кривонос зазначив, що президент України Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування.

«Інші слідчі версії щодо належності того чи іншого майна перевіряються в межах досудового розслідування», — додав Кривонос.

НАБУ та САП заявили, що в межах досудового розслідування було допитано свідка — секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що відомо про справу «Династія»

Нагадаємо, колишньому керівникові Офісу Президента України Андрієві Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію сотень мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

За даними САП та НАБУ, йдеться про організовану групу, яка через кооператив «Сонячний берег» та готівкові розрахунки «відмила» понад 460 млн грн (близько 8,9 млн дол.) упродовж 2021–2025 років. Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство стверджує, що проєкт із будівництва приватних резиденцій «Династія» розпочався у 2020 році для власного проживання учасників групи, серед яких Єрмак фігурує під псевдонімом «R2». У межах схеми планувалося зведення чотирьох елітних об’єктів за кошти, отримані злочинним шляхом.

Водночас захист заперечує всі звинувачення. Адвокат колишнього посадовця Олександр Фомін назвав підозру безпідставною та юридично необґрунтованою.

Сам Андрій Єрмак заперечує провину, називаючи підозру результатом «безпрецедентного публічного тиску» на правоохоронців з метою домогтися конкретних процесуальних рішень. Він заявив, що слідство має бути незалежним від медійних кампаній чи політичних заяв.

Ввечері 11 травня до Єрмака навідалися НАБУ і САП.

