Започатковано перші міжнародні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок під егідою України. / ©

10 липня на базі "К2" у Києві відбулась презентація перших в історії міжнародних комплексних змагань з адаптивних видів спорту "Strong Spirit’s Games" під егідою України, які започатковує ГО "Федерація стронгмену України".

Федерація стронгмену України започатковує перші міжнародні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та ветеранок України та країн НАТО під егідою України "Strong Spirit’s Games". Змагання мають на меті розширення можливостей ветеранів через спорт та спільноту, зміцнення здоров’я та добробуту, соціальну адаптацію осіб, які зазнали фізичних чи психологічних травм під час війни.

"Вже 2,5 роки триває повномасштабне російське вторгнення в Україну. За час героїчного спротиву надзвичайно велика кількість захисників та захисниць отримали важкі поранення та потребують підтримки суспільства. Ми впевнені, що спорт є найкращим засобом для реабілітації ветеранів та найефективнішим методом повернення військового до цивільного життя. Саме тому, за ініціативи Федерації стронгмену України, у рамках фестивалю спорту "Arnold Classic Europe" у жовтні 2024 року в Мадриді пройдуть "Strong Spirit’s Games" — перші, за ініціативи України, комплексні змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів бойових дій з ураженнями та без. Це відповідь вдячності України міжнародним партнерам та прояв вшанування всіх захисників", - зазначив Сергій Конюшок, президент ГО "Федерація стронгмену України".

Змагання складаються з трьох етапів:

1-й – серія відбіркових регіональних змагань у містах України,

2-й – національний відбір 13-15 вересня 2024 року у Буковелі,

3-й – міжнародний фінал 11-13 жовтня 2024 року в м. Мадрид, Іспанія.

Регіональні відбіркові етапи вже тривають. Змагання відбулись у містах: Дніпро, Одеса, Київ, Хмельницький, Кропивницький, Тернопіль, Полтава, – а також пройдуть у Києві, Черкасах, Звягелі, Рівному.

Національний відбір до збірної команди України "Strong Spirit’s Games 2024" відбудеться 13-15 вересня 2024 року у "Буковелі" за підтримки курорту. За місця в команді позмагаються понад 300 атлетів і атлеток, а головним критерієм відбору стане рейтинг спортсмена-ветерана за сумою балів, здобутих на регіональний етапах та під час національного відбору. Змагання відбуваються за дисциплінами жим лежачи, веслування на тренажері "Concept2", ейрбайк, адаптивний стронгмен та підйом гирі.

Міжнародний фінал "Strong Spirit’s Games" пройде в рамках спортивного фестивалю "Arnold Classic Europe" 11-13 жовтня 2024 року в Мадриді, Іспанія. Учасниками змагань будуть ветерани та ветеранки із США, Канади, Великої Британії та інших країн НАТО. До збірної України ввійдуть 50 захисників та захисниць, що стане найбільшим представництвом за всі роки участі національної команди в міжнародних ветеранських змаганнях.

Довідка

ГО "Федерація стронгмену України" з 2015 року почала проводити спортивно-реабілітаційні заходи для ветеранів АТО/ООС у форматі відкритих тренувань у шпиталях та змагань. З початку повномасштабного вторгнення ФСУ переформатувала свою діяльність на організацію спортивних заходів для ветеранів і ветеранок війни. У 2023 році ФСУ провела 12 комплексних змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів війни у 9 регіонах України. У жовтні 2023 року Федерація організувала встановлення світового рекорду з адаптивного стронгмену в рамках "Arnold Classic Europe": в Мадриді 8 українських ветеранів з ампутаціями протягнули за канат в упорі сидячи 4 вантажівки загальною масою 35 тонн за 30,6 секунди.

Arnоld Classic Europe – міжнародний фестиваль спорту, започаткований Арнольдом Шварценеггером у 2011 році. Захід проводиться щорічно в Мадриді, Іспанія, та збирає представників понад 25 видів спорту та понад 20 тис. відвідувачів.

Генеральні медіапартнери проєкту - 1+1 media та УНІАН.

Започатковано перші міжнародні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок під егідою України.