Започатковано перший в Україні національний фестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни "Cinema for Victory"

За підтримки президента України, за ініціативи Держкіно України до десятої річниці вторгнення росії на територію України та до другої річниці повномасштабної війни започатковано проведення Ukrainian National Film Festival "Cinema for Victory" – кінофестивалю фільмів, знятих під час російсько-української війни.

Мета кінофестивалю "Cinema for Victory" в 2024 році полягає у популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни.

Воєнна кінодокументалістика – свідоцтво активного спротиву українців, героїзму захисників і захисниць та безпрецедентного об’єднання українського суспільства заради протистояння ворогу.

Програма кінофестивалю цьогоріч буде зосереджена на стрічках, які документують воєнні злочини росіян, фіксують свідчення про війну через реальні історії українців. Поширення документальних фільмів, створених під час війни, протидіє пропаганді російських загарбників на території України та в світі, виступає потужним аргументом для світової аудиторії в адвокації України.

Основні завдання кінофестивалю – підтримка уваги до війни в Україні, документування злочинів росії проти українців, відзначення документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами.

Кінофестиваль "Cinema for Victory" – платформа для інформаційного спротиву російській агресії, майданчик для розвитку контенту воєнного часу, об’єднання зусиль і обміну досвідом для кіноспільноти, посилення взаємодії між цивільними та військовими, що сприятиме мотивації, підтримці бойового духу на шляху до української перемоги.

"Cinema for Victory" прагне популяризувати для широкого загалу й підтримати обдарованих кіномитців, розкрити їхню творчу індивідуальність і потенціал, створити умови для обміну досвідом та здобутками.

Національний кінофестиваль "Cinema for Victory" від сьогодні й до 22 лютого приймає стрічки до конкурсної програми, а вже з 23-го по 25 лютого відбудеться проведення офіційної частини кінофестивалю.

Фільми-лауреати фестивалю будуть відзначені спеціальними статуетками та отримають можливість кінопоказів за кордоном, у мережі кінотеатрів "Мультиплекс", в ефірі рейтингових телеканалів та демонстрації для військовослужбовців у межах національного туру "Кіно заради Перемоги!"

Фестиваль "Cinema for Victory" – демонстрація волі українців до свободи й перемоги, до збереження власної ідентичності та культури.