Заподіяв збитків на понад 36 млн гривень: ексголову Харківського авіаційного заводу судитимуть

Колишній керівник Харківського державного авіаційного виробничого підприємства обікрав його на десятки мільйонів гривень.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою колишнього керівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства у заподіянні заводу збитків у розмірі понад 36 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Слідство встановило, що ексочільник заводу забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тисяч євро та понад 1,93 мільйона доларів компанії свого знайомого з Німеччини. Гроші сплатили за нібито агентські послуги під час реалізації за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Втім, жодні з цих послуг не надавалися.

Також підозрюваний у змові зі згаданим знайомим підписав контракт з підконтрольною йому іноземною компанією на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тисяч доларів передоплати. Ці кошти спільники згодом привласнили.

Тим часом Вищий антикорупційний суд (ВАКС) підозрює суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу в одержанні неправомірної вигоди. Проте Слива намагається виправдатися за хабар і розповідає версію, що він "випадково" виявив долари у своїй кишені і взагалі нічого про гроші не знав.

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