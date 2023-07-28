"Запоріжсталь" натякає на корупцію у Мінкульті через заміну сталі для тризуба "Батьківщині-Матері"

Проби те, що Міністерство культури закупило сталь у європейського виробника для заміни радянського символу на монументі "Батьківщина-Мати", виявилося, що "Запоріжсталь" вже надав сталь безплатно та сплатив за розробку проєкту.

Відповідна заява була розміщена на сайті "Запоріжсталі".

"Запоріжсталь" на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безплатно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проєкту заміни радянського символу", - йдеться в заяві.

На підприємстві заявили, що почули про претензії до якості металу почули лише тоді, коли Мінкульт розмістив відповідну заяву на своєму сайті.

"При вхідному контролі з боку підрядника до "Запоріжсталі" не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента "Батьківщина-Мати" підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня", - наголосили на "Запоріжсталі".

Підприємство стверджує, що будь-які незначні відхилення від норми у партії металу, є нормативними та залишаються в межах дозволеної похибки, про зо підрядника попередили заздалегідь.

Також підприємство "Запоріжсталь" готове провести незалежну експертизу, щоб підтвердити якість металу.

"Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК "Олімпійському", новому саркофазі ЧАЕС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генуї, лондонському хмарочосі Shard, та ще у сотнях відомих будівель і символів", - наголосили на "Запоріжсталі".

На підприємстві також показали, які вимоги були висунуті Мінкультом та генеральним підрядником ТОВ "Основа", до сталі.

Так, було визначено два типу металу для виготовлення тризубу: нержавіюча сталь "Запоріжсталі" завтовшки 1,7 мм та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Основними вимогами підрядника до виробника сталі була повна відповідність металу марці сталі AISI 321: товщина нержавіючого прокату 1,7 мм та повна відповідність металу марці сталі 12Х18Н10Т.

Саме таку сталь використовували для зведення монумента у 1981 році.

"Зливок відповідної марки сталі було прокатано до проєктної, погодженої з підрядником товщини у 1,7 мм на виробничих потужностях "Запоріжсталі". Згідно з вимогами генпідрядника, прокат комбінату не проходив додаткову обробку поверхні металу, оскільки ці роботи підрядчик зобов’язався виконати самостійно на власному обладнанні", - розповіли на "Запоріжсталі".

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба", - наголошується в заяві.

На підприємстві попередили, що будуть захищати честь українського виробника і української сталі.

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" входить до групи компаній "Метінвест" Ріната Ахметова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на часткову зміну монумента "Батьківщина-мати" в Києві.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство культури та інформаційної політики України заявило, що сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення частини виробу, не відповідає технічним вимогам.

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