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Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото)

Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото)

Уночі 1 лютого 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Комунальники виконують ремонтні роботи.

18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя вночі проти 1 лютого 2025 року.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

На відео показав один з понівечених будинків.

Дякую нашим енергетикам.

Під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі.

Сталося кілька пожеж. Рятувальники їх уже загасили. 

Також комунальники відновили електропостачання.

Бо раніше повідомлялося, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів

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