Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото)

18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя вночі проти 1 лютого 2025 року.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

На відео показав один з понівечених будинків.

Дякую нашим енергетикам.

Під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі.

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Сталося кілька пожеж. Рятувальники їх уже загасили.

Також комунальники відновили електропостачання.

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Бо раніше повідомлялося, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів.

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