Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото)

Комунальники виконують ремонтні роботи.
18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя вночі проти 1 лютого 2025 року.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
На відео показав один з понівечених будинків.
Дякую нашим енергетикам.
Під час атаки постраждали й автомийка та приватні гаражі.
Сталося кілька пожеж. Рятувальники їх уже загасили.
Також комунальники відновили електропостачання.
Бо раніше повідомлялося, що через ворожий удар знеструмлені понад 400 абонентів.
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