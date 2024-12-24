Запоріжжя, Херсон, Дніпро чи Харків: Чмут оцінив можливість захоплення міст армією РФ

В Мережі постійно обговорюються наміри ворога спробувати взяти під контроль такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків. Наразі у ворога недостатньо ресурсів, щоб захопити будь-яке з цих міст.

Про це сказав керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді".

Чмута запитали, чи є у ворога потенціал, щоб спробувати взяти під контроль такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків?

Херсон

За словами голови фонду, на шляху до Херсона є велика водна перешкода – річка Дніпро. В останні місяці активно йдуть розмови про підготовку їхнього можливого річкового десанту. Кринки – неоднозначна історія в цій війні. Але водночас росіяни її добре вивчили і зробили висновок.

"Якщо подивитися на їхню стратегію ведення війни, де людське життя нічого не варте, то потенційно для них це може бути успіх. Чому? Тому що дзеркальні Кринки по відношенню до нас сковуватимуть величезний ресурс Збройних сил, якого і так бракує. А ті втрати, які росіяни будуть там нести, для них абсолютно допустимі. Ми не говоримо про захоплення всього Херсона. А мова про те, що підготовка до можливого річкового десанту зараз і пів року назад має різний прояв, і зараз це більш імовірно – це з одного боку", – зауважив керівник фонду "Повернись живим".

З іншого боку, продовжує він, Херсон росіяни роблять безлюдним, знищуючи цивільну інфраструктуру, логістику, маршрутки, швидкі допомоги, роблячи з "Мавіка" скиди на людей просто на вулиці. Їхнє завдання – зробити мертве місто.

"От вони зараз це роблять. І, на жаль, втрата островів на Дніпрі, зсування лінії зіткнення ближче до правого берега призводить до того, що можна просто з островів пускати "Мавіки" і FPV до міста", – зазначив Чмут.

Запоріжжя

Чмут пояснює, що Запоріжжя перебуває під вогневим впливом, і росіяни до нього намагаються рухатися.

"Це не є головний напрямок, хоча декілька місяців назад там ми очікували великих наступальних дій, це не секрет – там пів армії було. І росіяни всюди говорять, що вони хотіли б до нього дійти. Але це не так просто, як здається, тому що відстані все ж немалі. Але так само, як і Херсон, під вогневим впливом вони роблять місто безлюдним", – констатував Тарас Чмут.

Дніпро та Харків

Як зазначає активіст, з Дніпром трохи краща ситуація, адже більша відстань. Але подібна історія. І те саме з Харковом.

"Сьогодні потенціалу захопити якесь із цих чотирьох міст отак "з ходу", наголосив Чмут, у росіян, очевидно, немає", – запевняє Чмут.

Водночас він застерігає: хаос в управлінні військами здатен призвести до ситуації, коли ми можемо серйозно посипатися на фронті. Це будуть не посадки й кілометри, а бригадні райони оборони, десятки кілометрів одномоментно.

"І якщо те, що зараз є, рік назад звучало як "ви нагнітаєте", то зараз усі дивляться на карту і думають: "А що відбувається? Чому ніхто нічого не робить?". А не те, що ніхто нічого не робить. Просто зробити не можуть", – завершив він.

Раніше зазначалося, що українські військові ведуть активну оборону в районі населеного пункту Макарівка поблизу Великої Новосілки на Донеччині. Мета – не допустити оточення підрозділів ЗСУ на цій ділянці фронту.

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