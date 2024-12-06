Запоріжжя під ударом окупантів: збільшилася кількість загиблих

Серед постраждалих є двоє дітей.
Путінська армія завдала цинічного удару по Запоріжжю. Станом на 21:00 було 20 поранених.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
Після вибухів у місті було відомо про двох поранених і двох загиблих.
"Кількість загиблих після ворожої атаки на Запоріжжя збільшилася до 10 людей", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.
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