Запоріжжя під ударом окупантів: збільшилася кількість загиблих

Путінська армія завдала цинічного удару по Запоріжжю. Станом на 21:00 було 20 поранених.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Після вибухів у місті було відомо про двох поранених і двох загиблих.

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"Кількість загиблих після ворожої атаки на Запоріжжя збільшилася до 10 людей", – йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки РФ

Наслідки атаки РФ / Фото: ДСНС

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

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