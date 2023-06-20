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Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога - ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова підступна масована атака ворога - ОВА

У Запоріжжі фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. / Фото: Pexels

Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка  сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила.

Про це інформує Запорізька обласна військова адміністрація. 

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів.

"Доки російські снаряди нищать цивільні об'єкти, воюють з мирними людьми та тваринами, ЗСУ продовжує шлях до звільнення нашої землі та довгоочікуваної перемоги. Відновимо та відбудуємо!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Також майже всю Україну охопила повітряна тривога

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
16к
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