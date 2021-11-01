Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у громадському транспорті: що і кому заборонено

Запоріжжя вводить обмеження на проїзд у громадському транспорті: що і кому заборонено

Регіон уже два тижні перебуває в червній карантинній зоні.

Обмеження на проїзд у громадському транспорті впровадили від 1 листопада у Запоріжжі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 листопада.

Запорізькі пасажири зможуть заходити до салону, якщо мають сертифікат вакцинації або ж негативний ПЛР-тест чи експрес тестування, або ж документ про одужання. Таке рішення місцева комісія з питань надзвичайних ситуацій ухвалила напередодні.

До слова, регіон уже два тижні перебуває в червній карантинній зоні. Лікарні, які приймають інфікованих коронавірусом, заповнені на 80%.

Як повідомлялося, у Києві від 1 листопада посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус. Тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати: заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали та фітнес-центри. ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду. Проводити масові заходи та відвідувати торгово-розважальні центри також зможуть містяни тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом.

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