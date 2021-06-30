Запоріжжя засипало величезним градом і затопило рясними опадами: фото, відео

У Запоріжжі через негоду було підтоплено підвали будинків.

На Запоріжжя та область 29 червня "налетіла" негода. У регіоні фіксували грози та град, шквальний вітер до 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Запорізької області.

У результаті негоди, рятувальники здійснили оперативне реагування на 9 викликів пов’язаних з наданням допомоги населенню. Так, на одній із вулиць два дерева впали на автівки. Бійці ДСНС їх розпиляли та прибрали. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Також через велику кількість опадів підтопило підвали на вулицях Іванова, Моторобудівельників, Набережній та проспекті Соборному, а також на територіях двох приватних домоволодінь та прибудинковій території у місті Пологи.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалося 11 одиниць техніки та 44 особи особового складу.

Нагадаємо, у Києві перед Жулянським мостом у вівторок, 29 червня, через сильну зливу впав рекламний щит. Він пошкодив два автомобілі. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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