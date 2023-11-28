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Запоріжжям бігали коні-втікачі – подробиці (відео, фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Запоріжжям бігали коні-втікачі – подробиці (відео, фото)

Кінь-втікач у Запоріжжі / Фото: Facebook/Патрульна поліція Запоріжжя

На вулицях Запоріжжя помітили коней.

У Запоріжжі 28 листопада вулицями міста бігали двоє коней, які напередодні втекли з конюшні.  

Про це повідомили патрульні Запорізької області. 

Патрульні оперативно розшукали двох коней та неушкодженими повернули господарям.

Спершу інспектори оперативно прибули на Прибережну автомагістраль, де й був помічений перший скакун. Поспілкувавшись з громадянами, патрульні зʼясували, що кінь побіг в посадку. 

"Обережно підійшовши, аби той не почав тікати, інспектори заспокоювали скакуна й розпочали пошуки господаря", - розповіли патрульні. 

Кінь-втікач у Запоріжжі / ©
Кінь-втікач у Запоріжжі

Власниця одного з коней сама зателефонувала на лінію 102 та повідомила про його втечу. Завдяки чому Афіну вдалося швидко передати жінці. 

Іншого красеня-скакуна, який біг автомобільною дорогою, патрульні зупинили у Хортицькому районі. Спільними зусиллями з попереднім власником вдалося знайти господаря і цього коня.

Як надалі вдалося встановити, наляканого коня вкусила собака – він перелякався та втік з конюшні. Цілого та неушкодженого патрульні передали господарю. 

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали дикого звіра, який нападає на людей.

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Коні-втікачі бігали вулицями Запоріжжя

Коні-втікачі бігали вулицями Запоріжжя

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Дата публікації
Перегляди
557
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