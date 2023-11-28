Запоріжжям бігали коні-втікачі – подробиці (відео, фото)

На вулицях Запоріжжя помітили коней.
У Запоріжжі 28 листопада вулицями міста бігали двоє коней, які напередодні втекли з конюшні.
Про це повідомили патрульні Запорізької області.
Патрульні оперативно розшукали двох коней та неушкодженими повернули господарям.
Спершу інспектори оперативно прибули на Прибережну автомагістраль, де й був помічений перший скакун. Поспілкувавшись з громадянами, патрульні зʼясували, що кінь побіг в посадку.
"Обережно підійшовши, аби той не почав тікати, інспектори заспокоювали скакуна й розпочали пошуки господаря", - розповіли патрульні.
Власниця одного з коней сама зателефонувала на лінію 102 та повідомила про його втечу. Завдяки чому Афіну вдалося швидко передати жінці.
Іншого красеня-скакуна, який біг автомобільною дорогою, патрульні зупинили у Хортицькому районі. Спільними зусиллями з попереднім власником вдалося знайти господаря і цього коня.
Як надалі вдалося встановити, наляканого коня вкусила собака – він перелякався та втік з конюшні. Цілого та неушкодженого патрульні передали господарю.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику показали дикого звіра, який нападає на людей.
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