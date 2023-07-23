Запоріжжю загрожує ворожа балістика: негайно в укриття

У Запоріжжі чути вибухи.

Увага! Запорізька область - загроза застосування балістичного озброєння!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Перебувайте в укриттях.

За повідомленнями моніторингових каналів, йдеться про використання ворогом комплексів С-300.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.