Запоріжжю загрожує ворожа балістика: негайно в укриття

У Запоріжжі чути вибухи.
Увага! Запорізька область - загроза застосування балістичного озброєння!
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Перебувайте в укриттях.
За повідомленнями моніторингових каналів, йдеться про використання ворогом комплексів С-300.
Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.
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