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Запоріжжю загрожує ворожа балістика: негайно в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Запоріжжю загрожує ворожа балістика: негайно в укриття

Перебувайте в укриттях до кінця відбою повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

У Запоріжжі чути вибухи.

Увага! Запорізька область  - загроза застосування балістичного озброєння!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах. 

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Запоріжжі. Перебувайте в укриттях. 

За повідомленнями моніторингових каналів, йдеться про використання ворогом комплексів С-300. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

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Перегляди
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