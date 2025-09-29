Запорізька АЕС без живлення: українців попереджають про можливу радіаційну загрозу

ЗАЕС / © УНІАН

Запорізька атомна електростанція вже шість діб повністю відрізана від української енергосистеми. Наразі критично важливі системи безпеки станції працюють виключно на резервних дизельних генераторах. Це створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Голова Держатомрегулювання Олег Коріков наголошує, що відсутність надійного зовнішнього електропостачання несе велику загрозу, оскільки запаси дизельного палива на ЗАЕС обмежені.

Небезпека вичерпання палива

Найбільша проблема полягає у забезпеченні роботи систем охолодження опроміненого ядерного палива, яке міститься у всіх шести реакторах та в басейнах витримки. Якщо окупанти не відновлять умови для підключення ЗАЕС до української енергосистеми найближчим часом, а паливо для генераторів вичерпається, можливе виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками не лише для України, а й для Європи.

Коріков підкреслив, що окупанти ігнорують вимоги ядерної безпеки: обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач і перешкоджають українським фахівцям їх відновлювати. Наразі невідомо, які саме запаси палива залишаються на майданчику.

Росія цинічно ігнорує МАГАТЕ

Держатомрегулювання нагадує, що надійне зовнішнє електропостачання є одним із семи ключових елементів ядерної безпеки, визначених Гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Проте Росія цинічно ігнорує як цей принцип, так і численні резолюції Ради Керуючих МАГАТЕ, які закликають до демілітаризації, деокупації ЗАЕС та повернення її під повний контроль України.

Нагадаємо, з’явилася інформація про те, що Запорізька АЕС уже кілька днів не має живлення з української енергосистеми і працює винятково на генераторах.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.

А 26 вересня збитий російський безпілотник вибухнув приблизно за 800 метрів від Південноукраїнської атомної електростанції, що в Миколаївській області.