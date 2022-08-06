"Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря": у Зеленського вимагають створити спецкомісію

Окупанти Російськї Федерації 5 серпня обстріляли територію Запорізької атомної електростанції, що розташована в захопленому Енергодарі.

МАГАТЕ і Організація об'єднаних націй мають жорстко вимагати від російських окупантів вийти з території АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії.

Про це у Тwitte заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ та ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Потім увечері російські війська атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

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