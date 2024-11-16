Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл

Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомили у Міненерго.

Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії", - йдеться у повідомленні відомства.

Спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.

Нагадаємо, 21 жовтня Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Адже через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України.

Попереднього разу ЗАЕС опинялася на межі блекауту 1 жовтня через російську атаку на магістральну підстанцію. Згодом енергетики відновили лінію живлення станції.