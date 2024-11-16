Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл

Енергетики уже розпочали відновлювальні роботи.
Унаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це повідомили у Міненерго.
Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.
"У разі відключення і цієї лінії — на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії", - йдеться у повідомленні відомства.
Спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС.
Нагадаємо, 21 жовтня Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Адже через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України.
Попереднього разу ЗАЕС опинялася на межі блекауту 1 жовтня через російську атаку на магістральну підстанцію. Згодом енергетики відновили лінію живлення станції.
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