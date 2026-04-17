Запорізька АЕС / © УНІАН

Реклама

Запорізька атомна електростанція вдруге менш ніж за тиждень і вже 14-й раз від початку повномасштабної війни втратила зовнішнє електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, інцидент стався ввечері. Електропостачання вдалося відновити приблизно через 40 хвилин.

Реклама

Наразі причини втрати зовнішнього живлення залишаються невідомими. Команда МАГАТЕ, яка перебуває безпосередньо на станції, проводить розслідування та продовжує моніторинг ситуації.

Гроссі наголосив, що такі інциденти вкотре демонструють критично небезпечну ситуацію навколо ядерної безпеки на об’єкті.