Запорізька АЕС вкотре опинилася на межі блекауту: що трапилось

В разі відключення станції від зовнішнього живлення на ній станеться повний блекаут.

Запорізька АЕС 21 жовтня знову опинилася на межі блекауту. Адже через ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують станцію із об’єднаною енергосистемою України.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Згідно з заявою відомства, о 12:18 через систематичні російські обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Під загрозою знову опинилося забезпечення зовнішнього живлення АЕС, що необхідно для її безпечного функціонування.

В Міненерго наголосили, що в разі відключення електростанції від зовнішнього живлення на ній станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – висловився міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, попереднього разу ЗАЕС опинялася на межі блекауту 1 жовтня через російську атаку на магістральну підстанцію. Згодом енергетики відновили лінію живлення станції.

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