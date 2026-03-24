Запорізька АЕС втратила ключове живлення: МАГАТЕ зробило заяву

Минулого разу локальне перемир’я встановлювали 27 лютого, коли ремонтували резервну лінію.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
ЗАЕС. / © Енергоатом

Окупована Запорізька атомна електростанція, що розташована в Енергодарі, втратила живлення від лінії «Дніпровська».

Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

За даними агентства, інцидент стався сьогодні, 24 березня. Наразі станцію підключено лише до резервної «Феросплавна-1».

«Запорізька АЕС втратила з’єднання з лінією електропередавання „Дніпровська“ напругою 750 кВ. У результаті цього вона залишилася залежною від єдиної резервної лінії для зовнішнього електропостачання», — йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство розпочало переговори з Україною та Росією, щоб встановити локальне припинення вогню і відремонтувати ЛЕП.

Окупація ЗАЕС - останні новини

МАГАТЕ 27 лютого повідомило, що Україна та Росія домовилися про часткове перемир’я. Локальне припинення вогню на АЕС встановлювали, коли ремонтували резервну лінію. Тоді відновили резервне електропостачання 330 кВ для ЗАЕС.

На початку березня на Запорізькій АЕС відновили лінію живлення «Феросплавна-1». Тоді станція знову мала доступ до двох зовнішніх ліній електропередавання. Ремонтні роботи на пошкодженій ділянці тривали понад три тижні.

