ЗАЕС / © Associated Press

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила міністерка енергетика Світлана Гринчук.

За її даними, після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна». Під час блекауту безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів.

Вона також наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики 42 рази відновлювали лінії живлення станції.

«Єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора — НАЕК „Енергоатом“, — сказала вона.

Нагадаємо, 23 вересня на тимчасово окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут від початку окупації.

Супутниковий аналіз Greenpeace показав, що лінія електропередачі 750 кВ, яка живила Запорізьку АЕС, не має серйозних пошкоджень. Тому втрата живлення — це не наслідок бойових дій, а навмисні дії Росії.

Європейський Союз закликав РФ негайно припинити бойові дії поблизу ЗАЕС та відновити зовнішнє електропостачання. Окрім цього ЄС наголосили, що єдиним рішенням задля зменшення ризиків є виведення російських військ із території станції та повернення її під контроль України.