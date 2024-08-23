Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: що трапилось

До нещодавньої пожежі на градирні ЗАЕС зараз додалася загроза втрати зовнішнього живлення станції.

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, адже російські обстріли пошкодили зовнішню повітряну лінію ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна". Саме через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Про це повідомили "Енергоатом" та "Укренерго".

За інформацією від "Укренерго", 22 серпня внаслідок російських обстрілів була пошкоджена одна з ліній електропередачі, що живлять Запорізьку АЕС. Внаслідок цього надійність живлення ЗАЕС знижена. Енергетики чекають на дозвіл військових на проведення ремонтних робіт.

Також читайте Ситуація на ЗАЕС погіршується - МАГАТЕ

"Найбільша в Європі АЕС знову опинилася на межі блекауту. 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб", – йдеться в заяві "Енергоатома".

Там додали, що наразі ЗАЕС з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська". У разі її пошкодження виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

У компанії додали, що під "управлінням" окупантів на ЗАЕС постійно поглиблюється деградація на всіх напрямах експлуатації.

"До нещодавної пожежі, коли через недбалість або свідомий підпал повністю вигоріла одна з двох наявних градирень АЕС, зараз додалась подія з загрозою втрати зовнішнього живлення станції", – вказали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, в середині серпня російські окупанти влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. Горіла градирня №1, яка розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції. Пожежу тоді загасили, викиду радіації не було.

Читайте також: