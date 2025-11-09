Окупована ЗАЕС / © Associated Press

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що лінію електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» відновлено та підключено до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це забезпечило станцію необхідним резервним живленням уперше за шість місяців.

Про це йдеться у дописі пресслужби МАГАТЕ в соцмережі X.

«Разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ „Дніпровська“, це хороший день для ядерної безпеки», — наголосив Гроссі.

Як зазначається, пошкоджені ділянки лінії електропередач розташовані безпосередньо в зоні активних бойових дій, тому ключовою умовою для початку ремонтних робіт стало тимчасове припинення вогню.

Роботи з відновлення розпочалися в суботу вранці після попереднього розмінування небезпечної території, розташованої приблизно за три кілометри від периметра станції.

Під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці відремонтували пошкоджений кабель між двома опорами, що дозволило повністю відновити роботу лінії та стабілізувати енергопостачання станції.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України було завдано удару по підстанціях двох українських АЕС.

Ми раніше інформували, щоб запобігти загрозі ядерної аварії, поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС було оголошено локальне перемир’я.