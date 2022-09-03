Запорізька АЕС знову відключена від мережі: в МАГАТЕ повідомили про зупинку реактора

Запорізька АЕС 3 вересня знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі. Проте об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію.

Так, електроенергія по резервній лінії надходить на Запорізьку ТЕС. Ця лінія також у разі потреби здатна забезпечити резервне живлення ЗАЕС.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Крім того, керівництво АЕС повідомило місії МАГАТЕ про те, що один з двох енергоблоків, що працюють, у другій половині дня був відключений через обмеження в мережі.

"Один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і для інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів", – йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Нагадаємо, на захопленій росіянами Запорізькій АЕС на постійній основі залишиться двоє членів МАГАТЕ.

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