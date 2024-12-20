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Запорізька АЕС знову залишилась на межі блекауту

Запорізька АЕС знову залишилась на межі блекауту

Запорізька атомна електростанція / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Енергетики розпочнуть відновлення лінії щойно безпекова ситуація це дозволить.

Через обстріли окупантів відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують ЗАЕС із енергосистемою України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", — заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

Нагадаємо, у листопаді ЗАЕС тричі залишалась на одній лінії живлення через обстріли.

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