Запорізька АЕС знову залишилась на межі блекауту

Через обстріли окупантів відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують ЗАЕС із енергосистемою України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Сьогодні знову через ворожі обстріли Запорізька АЕС залишилась на одній лінії живлення з українською енергосистемою. Енергетики почнуть відновлення лінії живлення ЗАЕС, щойно це дозволить безпекова ситуація. Безпечна експлуатація ЗАЕС можлива лише під контролем України", — заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

Нагадаємо, у листопаді ЗАЕС тричі залишалась на одній лінії живлення через обстріли.

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