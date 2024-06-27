Запорізький ексголова ТЦК змусив військових будувати йому маєток: покарати можуть самих військових

Трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби. Їм загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Правоохоронці повідомили ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного ТЦК, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному маєтку.

Про це повідомляє ДБР.

Під час керування обласним ТЦК у 2023 році військком вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку.

Військові, задіяні на будові, отримали вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Голова ТЦК незаконно видавав накази про відрядження для своїх "будівельників" і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.

Будинок військкома / Фото: Державне бюро розслідувань

Ексглаві ТЦК повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби.

Трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби. Їм загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що на Одещині військові будували маєток командувачу тероборони.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі мобілізували машиніста тепловоза, який мав бронювання.

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