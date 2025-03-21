Запорізький район під ударом: поранено п’ятьох осіб, серед них дитина – ДСНС

21 березня 2021 року Запорізький район під ударом безпілотників: поранено п’ятьох осіб, серед них дитина.

Про це повідомляє ДСНС у повідомленні у соцмережах.

Вночі 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами.

Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв.м.

На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року, прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну з найбільших повітряних атак за всю війну. В Мережі з'явилися фото й відео з охопленого вогнем міста.

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