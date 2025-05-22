Запорізьку АЕС хочуть приєднати до електромережі Росії: що відомо

Росія намагається приєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми / © Getty Images

Реклама

Тимчасово окуповану Запорізьку АЕС росіяни, можливо, вже під’єднали до своєї енергосистеми, або ж зроблять це найближчим часом. На добудову необхідної інфраструктури потрібно не більше кількох тижнів.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Будівництво ЛЕП від Запорізької АЕС продовжується. Фіксуємо нову магістраль через Маріупольський район. Зокрема на ділянці 47°08'55.7"N 37°18'40.0"E від лютого до травня побудовано розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією, а на ділянці 47°02'27.2"N 37°05'17.5"E закінчують з’єднання з мережею», — зазначив Андрющенко.

Реклама

За його словами, супутникові знімки показують, що роботи перебувають на фінальній стадії.

«З урахуванням планів (зокрема, але не виключно) модернізації серед іншого Херсонщини, видається так, що Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики РФ, то залишаються лічені тижні», — наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Водночас він додав, що ситуація на ЗАЕС «повністю ігнорується» як українським урядом, так і пресою.

«На жаль. Тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять», — підкреслив Петро Андрющенко.

Реклама

Нагадаємо, Запорізька АЕС вже понад тиждень залежить лише від резервної лінії електропередач та працює на межі блекауту. Пошкодження сталося на підконтрольній Україні території, але через активні бойові дії ремонт неможливий.