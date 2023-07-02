Запорізьку АЕС покинув персонал із “Росатома” та частина колаборантів — мер Енергодара

У тимчасово окупованому Енергодарі наразі перебуває близько 5-6 тисяч працівників ЗАЕС, які фактично є заручниками російської армії.

Близько сотні працівників “Росатома”, а також частина колаборантів, які уклали контракти із російською компанією, покинули Запорізьку АЕС і виїхали з Енергодара.

Про це повідомив у коментарі "Українському Радіо" міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, у тимчасово окупованому Енергодарі наразі перебуває близько 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної електростанції, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста, але й на роботу ходити їм не дають, бо тим, хто не уклав контракт із "Росатомом", заблокували перепустки.

“Те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар. Вони розуміють, що ворог буде здатен на будь-який крок і розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв”, - зауважив Дмитро Орлов.

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За його словами, вибухівку на ЗАЕС загарбники завезли майже рік тому: було заміновано периметр станції, все узбережжя Каховського водосховища.

При цьому, наголосив мер міста, в Енергодарі не передбачено укриттів у разі вибуху на ЗАЕС.

"Проєктно не передбачено, що атомна станція буде атакована військовим шляхом. У будь-яких випадках ядерного та радіаційного характеру на станції, які передбачені в регламентах та інструкціях, місто Енергодар є категорійним. Воно не передбачає укриттів, а передбачає повну евакуацію з міста відповідно до рози вітрів, погодних умов, які будуть на той час. Укриття є тільки в промислових приміщеннях на атомній, тепловій станції, заводах, поряд розташованих", – констатував Орлов.

Мер Енергодара також зауважив, що російські військові зараз "не дуже активно" пересуваються містом. Водночас посилення обшуків може свідчити про підготовку окупантів до чергового "жесту доброї волі".

Нагадаємо, в "Енергоатомі" повідомили, що станом на 1 липня ситуація на Запорізькій АЕС була "стабільною та контрольованою".

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