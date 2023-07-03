Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці підключили до резервної ЛЕП: у МАГАТЕ пояснили причину

Підключення було необхідне для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Запорізьку АЕС вперше за 4 місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

Про це інформує МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі каже, що підключення ЗАЕС до лінії 330 кВ є важливим кроком, оскільки останні місяці ЗАЕС покладалася на єдину магістральну лінію 750 кВ для зовнішньої електроенергії.

"Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) було знову підключено до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Також він додав, що підключення було необхідне для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

"Хоча повторне підключення резервної лінії електропередач є позитивним, ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою, що підкреслює ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику", - розповів Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін цілком може розпорядитися підірвати Запорізьку АЕС, аби зміцнити свої позиції, що похитнулися.

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав світових лідерів попередити Росію про те, що будь-який теракт на ЗАЕС буде прирівняний до застосування тактичної ядерної зброї.

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