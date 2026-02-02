Запорізький обласний ТЦК витратить понад 333 млн грн на авіаперевезення

Літаки / © Pixabay

Запорізький обласний ТЦК та СП уклав договір на понад 333 млн грн для організації авіаперевезень кандидатів на військову службу. Йдеться про іноземців та осіб без громадянства, які прибувають до України з-за кордону.

Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Запорізьки обласний ТЦК здійснив оборонну закупівлю послуг з авіаперевезення на 333 020 274 грн з ПДВ. Процедура вже завершена, договір підготовлено.

Предмет закупівлі — комплекс послуг з авіаперевезення, який класифікується за кодом ДК 021:2015: 63510000-7 — послуги туристичних агентств та подібні послуги. Фактично це одна комплексна послуга, яка надаватиметься до 31 грудня 2026 року.

В обґрунтуванні зазначено, що закупівля пов’язана з перевезенням кандидатів для проходження військової служби з числа іноземців або осіб без громадянства, які прибувають з територій інших держав. Послуги передбачаютьне лише авіаперельоти, а й супровідні дії:

оформлення документів, що посвідчують особу;

візи та проїзні документи;

страхування;

транспортування;

організацію харчування та проживання.

Замовник застосував неконкурентну процедуру на підставі підпункту 23 пункту 13 Постанови Кабміну №1178. Ця норма дозволяє укладати договори напряму в умовах воєнного стану, якщо закупівля пов’язана з оборонними потребами та має обґрунтовану необхідність.

Скриншот закупівлі, яку здійснив Запорізький ТЦК та СП / © ProZorro

До слова, влітку 2025 року виник скандал через те, що Національна гвардія України оголосила тендер на придбання 5000 протиударних щитів. Так, військова частина на Сумщині планувала витратити на засоби для охорони громадського порядку 30,7 млн грн (загальна вартість обладнання сягала 54 млн грн). Інформація про закупівлю засобів для придушення протестів на тлі активного наступу РФ у Сумській області викликала хвилю обурення в суспільстві. Після цього в НГУ запевнили, що закупівля не відбудеться, а відповідні торги на Prozorro вже анульовані.