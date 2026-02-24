ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Запоріжжя атакували дрони: є поранені та руйнування (відео)

Ворог завдав щонайменше 6 ударів по місту.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Російські загарбники в ніч проти 24 лютого атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні голова Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він заявив, що внаслідок атаки три людини, в тому числі дитина, поранені, вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок.

Федорів повідомив, що всього ворогом було завдано 6 ударів по місту, один з який прийшовся на інфраструктуру Запоріжжя, після чого сталося займання.

Раніше повідомлялося, що 23 лютого ворог завдав удару БпЛА по Запоріжжю, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що російські війська завдали удару керованою авіабомбою по житловому будинку в селі Новоосинове на Куп’янщині, де проживала багатодітна родина.

