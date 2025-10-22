ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
121
1 хв

Запоріжжя: кількість постраждалих після нічної атаки зросла

Унаслідок нічного удару по Запоріжжю поранень зазнали п’ятеро жінок віком від 21 до 62 років.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Запоріжжя

Атака на Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Під час ворожої атаки на місто постраждали п’ятеро жінок. За попередніми даними, вони отримали осколкові поранення та отруїлися чадним газом.

Інформацію підтвердив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Медики оперативно надали допомогу всім потерпілим, їхній стан наразі контрольований.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків удару. Офіційна інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

121
