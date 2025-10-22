ТСН у соціальних мережах

Запоріжжя під атакою дронів-камікадзе: загорілася багатоповерхівка та приватні будинки

© Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Російські війська вночі завдали попередньо дев’яти ударів “шахедами” по Запоріжжю. Унаслідок атаки в одному з районів міста спалахнули багатоповерховий будинок та приватні оселі. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

За словами очільника обласної влади Івана Федорова, станом на цю хвилину інформації про постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці.

