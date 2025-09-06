Запоріжжя під ударом російських дронів: є влучання і постраждалі

У Запоріжжі зафіксовано влучання семи «Шахедів» / © ТСН

Реклама

У суботу, 6 вересня, російські сили атакували Запоріжжя ударними дронами. Є влучання, що спричинило пожежі та руйнування. Внаслідок атаки поранено щонайменше чотирьох мешканців міста.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Наслідки атаки

Внаслідок атаки було зафіксовано влучання у різних районах міста. За попередньою інформацією, у Запоріжжі пошкоджено дитячий садок, житловий будинок та одне з підприємств. На 21:00 було відомо про двох постраждалих, але згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Реклама

Допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

«Так, є підтверджені влучання семи „Шахедів“. Але хочу подякувати ЗСУ — частину дронів наші воїни збили й вони не досягли своїх прямих цілей», — написав Федоров.

Згідно з його повідомленням, значних руйнувань зазнав дитячий садок, де майже 80% будівлі було знищено. Також було пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури.

«Одну людину врятували під час операції — щира подяка надзвичайникам та поліцейським за роботу в цих надскладних умовах», — повідомив очільник ОВА.

Реклама

Ліквідація наслідків

Одразу після завершення повітряної тривоги районні адміністрації розпочали обстеження територій для фіксації всіх пошкоджень. Комунальні служби вже готуються до аварійних робіт, щоб якнайшвидше допомогти мешканцям.

Заплановано проведення робіт із закриття вікон у житлових будинках, ремонту покрівель та відновлення пошкоджених будівель. Федоров запевнив, що остаточні дані щодо масштабів руйнувань будуть відомі після завершення роботи всіх екстрених та комунальних служб.

Пізніше ДСНС України повідомила про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

«Станом на 22:00 рятувальники завершили аварійні роботи, комунальні служби продовжуються відновлювальні роботи. Внаслідок російських обстрілів постраждали 4 людини, одна — врятована», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку площею 80 кв. м та займання сухої трави площею 300 кв. м.

В ДСНС додали, що психологи надали допомогу 7 громадянам.

Нагадаємо, ввечері 6 вересня частину України охопила повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики з півночі.