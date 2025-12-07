- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 571
- Час на прочитання
- 1 хв
Запоріжжя розривають вибухи: окупанти обстрілюють регіон
Військові РФ атакують Запорізький район. Щонайменше три удари.
Сьогодні, 7 грудня у Запоріжжі лунають вибухи. Місто перебуває під атакою ворога.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», — зазначив він.
У Повітряних силах повідомляли про загрозу КАБів.
Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.