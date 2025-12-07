ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
571
1 хв

Запоріжжя розривають вибухи: окупанти обстрілюють регіон

Військові РФ атакують Запорізький район. Щонайменше три удари.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росіяни атакують місто

Росіяни атакують місто / © Getty Images

Сьогодні, 7 грудня у Запоріжжі лунають вибухи. Місто перебуває під атакою ворога.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Ворог атакує Запорізький район. Щонайменше три удари. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», — зазначив він.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу КАБів.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Кременчук. Внаслідок атаки постраждали об’єкти інфраструктури міста.

