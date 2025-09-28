ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
35
Запоріжжя: троє дітей постраждали, що ще відомо про атаку

Окупанти двічі вгатили по Запоріжжю — серед постраждалих є діти.

Анастасія Павленко
Запоріжжя: троє дітей постраждали, що ще відомо про атаку

Після атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, троє дітей 11, 12 та 9 років ушпиталені.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Двоє хлопців — один з мінно вибуховими травмами, інший з отруєнням чадним газом — у важкому стані. Стан 9-річної дівчинки лікарі оцінюють як середній. Її ще дообстежують. Діти отримують усю необхідну допомогу», — уточнив він.

Загалом, за даними Федорова, внаслідок цієї атаки постраждали 27 осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та крилаті ракети. Вибухи пролунали у кількох регіонах, зокрема в Києві, Запоріжжі та Хмельницькій та Одеській областях.

Усе, що відомо про повітряну атаку по Україні 28 вересня, читайте у новині.

35
