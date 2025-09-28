ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
11
1 хв

Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото)

У ніч на 28 вересня російські війська вдарили по приватному сектору Запоріжжя, спричинивши руйнування та поранення мирних жителів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Унаслідок нічної атаки російських військ по Запоріжжю поранення дістали щонайменше троє людей.

Ворожий удар припав по приватному сектору міста. Один із житлових будинків зруйновано. За медичною допомогою звернулася 22-річна жінка, а також ще двоє постраждалих.

Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото)

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_3 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_1 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_6 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_2 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_5 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_8 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_7 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_4 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_9 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_11 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_10 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_15 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_12 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Атака Росії на Запоріжжя 28 вересня_16 / © Запорізька ОВА

© Запорізька ОВА

Міська влада нагадує, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за номерами:

  • Міський кол-центр: 15-80, (050) 414-15-80, (067) 656-15-80

  • Гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508

Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

