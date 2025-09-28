- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 11
- Час на прочитання
- 1 хв
Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото)
У ніч на 28 вересня російські війська вдарили по приватному сектору Запоріжжя, спричинивши руйнування та поранення мирних жителів.
Унаслідок нічної атаки російських військ по Запоріжжю поранення дістали щонайменше троє людей.
Ворожий удар припав по приватному сектору міста. Один із житлових будинків зруйновано. За медичною допомогою звернулася 22-річна жінка, а також ще двоє постраждалих.
Запоріжжя: троє поранених після нічного удару РФ по приватному сектору (фото) (14 фото)
Міська влада нагадує, що всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися за номерами:
Міський кол-центр: 15-80, (050) 414-15-80, (067) 656-15-80
Гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508
Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.