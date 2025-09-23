Запоріжжя вдруге за добу опинилося під ударом РФ: є загиблий і поранені

Удар по Запоріжж. 23 вересня / © pixabay.com

Сьогодні, 23 вересня, російські окупанти завдали пʼять ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, були пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих. З них 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один — в стані середньої тяжкості. Троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.

Ще одна людина внаслідок удару загинула.

Крім того, вночі росіяни завдали удару по Запоріжжю авіаційними бомбами та безпілотниками, внаслідок чого також загинув чоловік.