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Російські війська завдали масованих ударів по Запоріжжю. Вибухи спричинили пожежі в житловій забудові, пошкодження будинків та травмування мирних жителів.

Про наслідки обстрілу повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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За попередньою інформацією рятувальників, постраждали двоє людей, серед яких одна дитина. Остаточну кількість травмованих ще встановлюють.

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Пожежі виникли за двома адресами. В одному місці загорівся гараж, в іншому вогонь охопив покрівлю приватного житлового будинку.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило скління двох багатоквартирних будинків.

На місцях ударів працювали екстрені служби.

Тим часом місцеві медіа повідомляли про надзвичайно інтенсивний обстріл міста. За їхніми даними, протягом однієї години по Запоріжжю могли завдати до 20 ударів авіабомбами.

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На тлі атаки також з'явилися повідомлення про різке зростання вартості поїздок на таксі — нібито до 8 тисяч гривень.

Водночас ці дані місцевих медіа потребують окремого підтвердження. ДСНС у своєму повідомленні не уточнювала кількості застосованих авіабомб.

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