Запоріжжя зазнало ворожого удару: у місті горіла адмінбудівля
Російські війська атакували Запоріжжя, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі.
У ніч проти 18 жовтня 2025 року російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару виникла пожежа в одній з адміністративних будівель.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
Наразі на місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.
Інформація щодо постраждалих станом на цю хвилину не надходила.