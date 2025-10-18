ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
61
1 хв

Запоріжжя зазнало ворожого удару: у місті горіла адмінбудівля

Російські війська атакували Запоріжжя, спричинивши пожежу в адміністративній будівлі.

Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У ніч проти 18 жовтня 2025 року російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару виникла пожежа в одній з адміністративних будівель.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Наразі на місці працюють екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу.

Інформація щодо постраждалих станом на цю хвилину не надходила.

61
