Запоріжжя: зростає кількість потерпілих від атаки РФ, серед поранених - дитина

Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до дев’яти. Серед поранених — 4-річна дівчинка, яка перебуває під наглядом лікарів. Її життю нічого не загрожує.

Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий. На жаль, одна людина загинула.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Рятувальні служби й надалі працюють на місцях влучань, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.