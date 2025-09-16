- Дата публікації
Запоріжжя: зростає кількість потерпілих від атаки РФ, серед поранених - дитина
У Запоріжжі кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до дев’яти. Серед них — 4-річна дівчинка, яка перебуває під наглядом лікарів. Одна людина загинула, ще один поранений у тяжкому стані.
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Запоріжжя зросла до дев’яти. Серед поранених — 4-річна дівчинка, яка перебуває під наглядом лікарів. Її життю нічого не загрожує.
Стан одного з постраждалих медики оцінюють як важкий. На жаль, одна людина загинула.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Рятувальні служби й надалі працюють на місцях влучань, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки атаки.
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.