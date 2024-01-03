Запорука взаєморозуміння: YBC впроваджує соціальний проєкт «Адаптація цивільних»

Організатори вважають, що цивільні також мають бути занурені у реальність військових, щоб не поглиблювати розрив.

В грудні відбулось ще два вебінари програми «Адаптація цивільних» від Young Business Club. Рекомендації, які надають фахові психологи, можуть стати у нагоді всім українцям – у кожного є близькі, друзі, колеги з військовим досвідом. Саме тому YBC викладає записи у відкритий доступ.

Захист України – лише одна з соціальних ролей військового. Так, зараз вона головна, визначальна, критично необхідна всім нам. Проте військові можуть відчувати відчуження від минулого, мирного життя. З побратимами вони перебувають в одному стані – стані війни. Про це розповіла військова психологиня, помічниця капелана Ксенія Гришина на вебінарі «Непорозуміння між військовими і цивільними. Причини і вирішення» 7 грудня. Тому цивільні також мають бути занурені у реальність військових, щоб не поглиблювати розрив.

«В умовах війни треба включатись, треба допомагати, бо якщо військові опустять руки – ворог буде у нас. Ваше життя, ваш психічний стан, ваша родина і робота на часі. Тільки не треба забувати про наших захисників – допомагайте», - говорить Ксенія Гришина.

Військових від цивільних відрізняє насамперед досвід. Він відкладається на світогляді, поведінці, реакціях та тригерах, які можуть вибити з рівноваги. Про це йшлося на вебінарі «Менеджмент комунікації з військовими», який 21 грудня для команди та учасників YBC провела психологиня, керівниця ГО «Вільний вибір» Тетяна Руденко.

«Люди з бойовим досвідом розуміють контексти, яких ми не розуміємо, бачили історії, яких ми не бачили. Це важливо приймати до уваги, налаштовуючись на зустріч із військовими. Те, що людям в тилу може здаватись нормою, після фронту сприймається інакше», - зазначає Тетяна.

Створенню програми «Адаптація цивільних» передувала ситуація з патронатною службою «Янголи Азову». Неприйнятна комунікація на заході стала поштовхом для глибокого перегляду принципів клубу та більш прискіпливої роботи з командою. Разом з тим, в YBC зрозуміли, наскільки важливою є побудова взаєморозуміння між військовими та цивільними. Клуб поставив собі за мету зробити все можливе, щоб комунікація ставала все більш екологічною і люди в тилу знали та вміли допомагати захисникам повернутись до мирного життя.

«Наші безапеляційна вдячність і повага до військових мають бути дієвими. Україна в стані війни, і на перемогу маємо працювати на всіх рівнях, в тому числі й на рівні комунікацій один з одним. «Адаптація цивільних» - це проєкт, який допомагає об’єднати всіх нас, дати цивільним необхідні знання і конкретні поради, як допомагати військовим реінтегруватись в життя поза фронтом», - підкреслив президент Young Business Club Андрій Остапчук.