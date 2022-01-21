Заповзають в гості: в Одесі ящірки оселилися в житловому будинку

Заповзають в гості: в Одесі ящірки оселилися в житловому будинку

Шкоди ці плазуни не приносять, каже біолог.

В одному з житлових будинків на Молдаванці, по вулиці Прохорівській, оселилися гекони. Ящірки живуть на горищі, але іноді заглядають в квартири мешканців.

Про це пише місцеве видання odessa.online.

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Повідомляється, що вони живуть на горищі, але іноді можуть зазирнути в гості до мешканців. Шкоди ці плазуни не приносять і харчуються комахами.

Як розповів одеський біолог, цей вид ящірки називається гекон Богданова. До Одеси їх завезли з якимись вантажами з Середньої Азії, наприклад, з Грузії, Узбекистану.

"Це унікально, що саме на Молдаванці вони знайшли собі місце і вже стільки років там живуть", — зазначив біолог.

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Нагадаємо, понад пів тисячі кажанів оселились на зимівлю на балконі у квартирі харківської родини, якій не надто сподобалося таке сусідство.

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