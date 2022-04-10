Запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих під час війни з Росією українців

Запрацювала "гаряча лінія" для родичів загиблих під час війни з Росією українців

У звільнених від російських окупантів населених пунктах України поліція цілодобово шукає загиблих людей та працює над їх ідентифікацією.

Для родичів які шукають загиблих під час війни родичів, національна поліція відкрила "гарячу лінію". Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Номер гарячої лінії – 0 894 201 867. Лінія працює цілодобово.

Оператори надають необхідну консультацію та роз’яснення щодо поховання загиблих.

Поліціянти просять використовувати зазначену лінію лише за призначенням. З приводу інших питань звертатися за регіональними номерами поліції.

Нагадаємо, перелік ресурсів для пошуку зниклих людей в Україні:

Один із найбільших ресурсів по всій Україні - telegram-канал “Пошук зниклих”.

Пошук Україна 2022” - заповнена Google-форма надійде волонтерам і бійцям територіальної оборони.

Бот “Знайди рідних”, створений за ініціативи "Міжнародної асоціації кібербезпеки" та інших громадських організацій.

Ресурс “Розшук" надає інформацію про зниклих військових і цивільних — загиблих, полонених та депортованих з України.

“Надія-бот" допомагає шукати зниклих людей у Харкові.

Бот створений для пошуку людей зниклих у передмісті Києва та у Київській області.

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