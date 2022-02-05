Запрацювала "гаряча лінія" тероборони: на які запитання українців відповідатиме

Запрацювала "гаряча лінія" тероборони: на які запитання українців відповідатиме

Дзвінки на "гарячу лінію" безкоштовні.

Від 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗС України, яка відповідатиме на запитання українців.

Про це повідомляє АрміяInform.

За телефоном "гарячої лінії" за номером 0800507028 українці зможуть отримати відповіді на найпоширеніші запитання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Нагадаємо:

Від 1 січня 2022 року, згідно із законом, в Україні з’явився ще один вид військ – Сили територіальної оборони. Головне їхнє завдання – охорона стратегічних об’єктів, блокпостів та протидія диверсантам. Також члени тероборони мають допомагати у випадку надзвичайних ситуацій.

У загонах тероборони українців готують до ймовірної ескалації з боку Росії

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