Де можна витратити кошти з "Пакунка школяра": запустили онлайн-мапу

Школа / © Фото з відкритих джерел

Міністерство соціальної політики та Державна служба у справах дітей запустили в тестовому режимі інтерактивну мапу, яка допоможе батькам знайти магазини, де можна розрахуватися в межах програми «Пакунок школяра».

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Що відомо про виплати та мапу

Допомога вже нарахована для понад 103 тисяч сімей на загальну суму 526 мільйонів гривень, що становить 41% від бюджету програми. Інтерактивна мапа відображає понад 25 тисяч магазинів, де гарантовано приймають оплату. Це зручний інструмент, який можна фільтрувати за областю та громадою.

Мета програми — не лише надати фінансову підтримку, а й спростити її використання, щоб родини могли без зайвих турбот підготувати дітей до школи. Невичерпний перелік: Хоча мапа не охоплює всі магазини, вона показує ті, де оплата точно пройде.

Як працює «Пакунок школяра»

Для кого: батьки першокласників можуть подати заявку на отримання допомоги.

Терміни: програма діє до 15 листопада 2025 року. Заяву можна подати через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду.

Де можна використати кошти: у будь-якому магазині з відповідними MCC-кодами платіжних терміналів:

5641 — дитячий одяг.

5651 — одяг для всієї родини.

5661 — магазини взуття.

5943 — канцелярські товари.

Якщо ви помітили, що інформація на мапі неактуальна, можна повідомити про це через спеціальну Google-форму. Це допоможе зробити сервіс точнішим і зручнішим для всіх.

Нагадаємо, 7 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск програми «Пакунка школяра». Вона передбачає виплату грошової допомоги у 5000 грн на придбання всього необхідного для першокласників, які навчатимуться в офлайн-форматі. Завдання програми — стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.

У Міністерстві освіти та науки повідомили деталі роботи програми і пояснили, що робити, якщо в застосунку «Дія» відсутні дані про дитину.

Настав час батькам замислитися над купівлею необхідних речей своїм школярам. Першокласникам знадобиться чимало канцелярських виробів, оскільки доведеться все збирати з нуля. Плюс витрати включають одяг і взуття. В Україні підрахували, скільки коштує зібрати дитину в перший клас у 2025 році.