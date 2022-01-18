"Заправився" перед далекою дорогою: у Польщі з автобуса зняли нетверезого водія-українця, який віз людей на Херсон

"Заправився" перед далекою дорогою: у Польщі з автобуса зняли нетверезого водія-українця, який віз людей на Херсон

Правоохоронці забрали у водія документи і затримали автобус.

У Польщі затримали водія туристичного автобуса, який сів за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік віз пасажирів за маршрутом "Щецин-Херсон".

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Про це повідомляє поліція Щецина.

Так, 44-річний водій туристичного автобуса сполученням "Щецин-Херсон" віз пасажирів в Україну, перебуваючи за кермом в нетверезому стані. Автобус зупинили для перевірки, а під час ознайомлення з документами правоохоронці побачили, що водій трохи сам не свій.

Правоохоронці двічі протестували його на драгері і двічі прилад показав, що водій перед дорогою "заправився".

Чоловік мав близько пів проміле і на той момент вже віз двох пасажирів у салоні. Інших людей, які мали подорожувати автобусом в Україну, він збирався забрати дорогою. Правоохронці забрали у водія посвідчення, а автобус затримали.

За свою безвідповідальну поведінку громадянин України відповідатиме перед судом.

Нагадаємо, що польському Щецині 32-річний українець вирішив п’яним покататися на електросамокаті і спричинив ДТП.

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