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Заправка для борщу на зиму: шість рецептів для насиченого смаку

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Заправка для борщу на зиму: шість рецептів для насиченого смаку

Борщова заправка на зиму: шість варіантів / Фото: pixabay.com

Борщова заправка потрібна для того, щоб червоний борщ вийшов насиченим і смачним. Звичайно, для найкращого результату потрібно використовувати свіжі овочі. Але готувати цю страву не так просто, адже потрібно багато часу. Якщо ж у вас є заправка для борщу на зиму, готувати вам буде набагато простіше та швидше. ТСН.ua пропонує шість рецептів борщової заправки.

В розпал літа, коли на городах достигають овочі, можна без проблем приготувати борщову заправку на зиму. Готується вона досить просто та швидко, а більшість часу йде на те, щоб почистити і порізати всі інгредієнти.

Заправка для борщу на зиму додається в самому кінці приготування цієї страви. Тут дуже важливо не перетримати потім каструлю на вогні, щоб колір залишився насиченим. Рецептів борщової заправки існує багато, і ось шість цікавих варіантів.

Заправка для борщу на зиму з буряка та капусти

Заправка для борщу на зиму з капустою / © pixabay.com
Заправка для борщу на зиму з капустою / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати її, вам знадобиться:

  • 1 кг помідорів;
  • 1 кг буряків;
  • 1 кг солодкого перцю;
  • 700 г моркви;
  • 1 головка капусти;
  • 700 г цибулі;
  • гіркий перець (за бажанням);
  • сіль та цукор;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Промити у воді помідори, занурити їх на кілька секунд у киплячу воду, а потім відразу у холодну. Тепер можна без проблем зняти шкірку. Подрібнити блендером, щоб отримати пюре.
  2. Моркву добре промити, очистити і нарізати дрібною соломкою. Можна подрібнити за допомогою крупної терки.
  3. Буряк також помити, почистити і натерти. Краще брати темно-бордовий овоч, тоді заправка для борщу буде насиченого кольору.
  4. Цибулю очистити і нарізати напівкільцями.
  5. У перця відрізати плодоніжку, вичистити насіння. Порізати великими квадратиками.
  6. Тепер цибулю можна пасерувати на рослинній олії. Додати моркву, а потім і солодкий перець. Далі буряк. Залити все помідоровим пюре. Тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин.
  7. Капусту нашаткувати тонкою соломкою і додати в кінці до борщової заправки. Проварити ще 5 хвилин.
  8. Якщо вам подобається легка кислинка, перед тим, як закривати банки, додайте трішки оцту.
  9. Розкласти заправку до стерилізованих банок, закрити кришки, перевернути і залишити в темному місці.

Борщова заправка на зиму без додавання капусти

Борщова заправка на зиму без капусти / © pixabay.com
Борщова заправка на зиму без капусти / Фото: pixabay.com

Якщо у вас буде така заправка для борщу на зиму, вам потрібно буде додати лише картоплю і капусту до страви. Це дуже просто і не займає багато часу.

Щоб приготувати борщову заправку на зиму без капусти, вам знадобиться:

  • 1 кг цибулі;
  • 1 кг моркви;
  • 1,5 кг буряка;
  • 800 г солодкого перцю;
  • 1,5 кг томатів;
  • 120 г часнику;
  • 250 г соняшникової олії;
  • 1 столова ложка цукру;
  • оцтова кислота 70%;
  • чорний, червоний мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Добре промити та почистити моркву. Подрібнити в кухонному комбайні.
  2. Буряк помити, почистити і також подрібнити.
  3. Томати також помити, очистити від плодоніжок. Збити блендером до стану пюре.
  4. Помити та очистити від насіння солодкий перець. Подрібнити до вигляду соломки.
  5. Цибулю очистити, а потім дрібно нарізати.
  6. Розігріти на сковороді олію, пасерувати цибулю протягом 10 хвилин. Потім перекласти її до каструлі і по черзі смажити до золотистого кольору всі інші овочі, перекладаючи їх до цибулі.
  7. Додати томатне пюре, приправити сіллю та цукром. Перемішати і довести до кипіння. Варити 20 хвилин. Видавити часник, покласти інші спеції та варити ще 10-15 хвилин.
  8. Розкласти до стерилізованих банок, додавши 1 столову ложку оцту на кожен 1 літр. Зберігати в темному місці.

Буряк + квасоля: особлива заправка для борщу на зиму

Заправка для борщу на зиму з квасолею / © pixabay.com
Заправка для борщу на зиму з квасолею / Фото: pixabay.com

Це універсальна борщова заправка, адже її можна не лише додавати до готової страви, але й їсти у вигляді салату.

Щоб приготувати, потрібно взяти:

  • 1,5 кг буряків;
  • 1,5 кг помідорів;
  • 0,5 кг солодкого перцю;
  • 0,5 кг моркви;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 300 г квасолі;
  • 250 мл рослинної олії;
  • 80 мл оцту 9%;
  • 1 столову ложка солі;
  • 100 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Квасолю добре промити, залити водою і залишити на ніч. Вранці треба ще раз промити, залити чистою водою (приблизно на 2 пальці), відварити до напівготовності.
  2. Моркву промити, почистити, натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком.
  3. Перець помити, очистити від плодоніжки і нарізати соломкою. Цибулю подрібнити кубиками.
  4. Помідори помити, зрізати плодоніжки і пропустити через м'ясорубку до стану пюре.
  5. Томати і рослинну олію змішати у каструлі. Довести до кипіння. Додати буряк, половину оцту та перемішати. Варити 10 хвилин від моменту кипіння.
  6. Додати моркву, цибулю і варити ще 10 хвилин.
  7. Тоді додати перець, квасолю. Посолити і додати цукор за смаком. Перемішати і варити 15 хвилин. Влити залишки оцту, перемішати. Довести до готовності.
  8. Розкласти до стерильних банок, закрити кришки, закутати і залишити так до повного охолодження.

Борщова заправка на зиму в пакетах

Борщова заправка у пакетах / © pixabay.com
Борщова заправка у пакетах / Фото: pixabay.com

Цей варіант допоможе зберегти ваш час. А ще овочі, які не піддаються зайвий раз термічній обробці, краще зберігають свої властивості. Вам знадобиться:

  • 1,5 кг буряків;
  • 0,5 кг моркви;
  • 0,5 кг помідорів;
  • 0,5 кг солодкого перцю;
  • 0,5 кг цибулі;
  • 100 г часнику.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю потрібно ретельно очистити, промити і подрібнити.
  2. Помідори теж помити, зрізати плодоніжки і порізати на шматки.
  3. Промити моркву, очистити і натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком.
  4. Часник порізати ножем досить дрібно.
  5. Добре перемішати всі інгредієнти, розкласти тонким шаром до пакетиків, прибрати в холодильник, щоб випарувалася зайва волога. Краще залишити на ніч. Зранку прибрати до морозильної камери.

Заправка для борщу на зиму в мультиварці

Борщова заправка в мультиварці / © pixabay.com
Борщова заправка в мультиварці / Фото: pixabay.com

Смачний, дуже простий і швидкий рецепт борщової заправки для тих, у кого є мультиварка. Вам знадобиться:

  • 700 г буряків;
  • 500 г моркви;
  • 200 г перцю;
  • 500 г помідорів;
  • 40 мл оцту 9%;
  • 3 столові ложки цукру;
  • 1 столова ложка солі;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Буряк та моркву потрібно помити, очистити і натерти на крупній терці. Перець очистити від насіння і нарізати на дрібні шматочки. Цибулю почистити і подрібнити. Помідори мілко порізати.
  2. Всі інгредієнти перекласти до каструлі мультиварки.
  3. Приготувати маринад: змішати в ємності оцет із цукром і сіллю. Додати соняшникову олію. Перемішати і влити до овочевої суміші.
  4. Виставити режим "Тушкування" і готувати 40 хвилин.
  5. Перекласти до стерильних банок, закрити кришки, перевернути і закутати до охолодження.

Проста борщова заправка на зиму з двох інгредієнтів

Заправка для борщу на зиму з 2 інгредієнтів / © pixabay.com
Заправка для борщу на зиму з 2 інгредієнтів / Фото: pixabay.com

Така заправка для борщу на зиму готується надзвичайно просто, вона не потребує багато часу, але страва з нею виходить смачною, корисною і насиченою.

Візьміть:

  • 500 г помідорів;
  • 1 кг буряків.

Спосіб приготування:

  1. Буряки помити, очистити і натерти на крупній тертушці.
  2. Помідори помити, занурити на кілька секунд в киплячу воду, потім у холодну. Зняти шкірку, а після цього дрібно нарізати.
  3. Змішати в мисці буряки з томатами.
  4. Розкласти цю суміш у окремі пакетики та покласти до морозильної камери.
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