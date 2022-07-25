Заправка для борщу на зиму: шість рецептів для насиченого смаку

Борщова заправка потрібна для того, щоб червоний борщ вийшов насиченим і смачним. Звичайно, для найкращого результату потрібно використовувати свіжі овочі. Але готувати цю страву не так просто, адже потрібно багато часу. Якщо ж у вас є заправка для борщу на зиму, готувати вам буде набагато простіше та швидше. ТСН.ua пропонує шість рецептів борщової заправки.
В розпал літа, коли на городах достигають овочі, можна без проблем приготувати борщову заправку на зиму. Готується вона досить просто та швидко, а більшість часу йде на те, щоб почистити і порізати всі інгредієнти.
Заправка для борщу на зиму додається в самому кінці приготування цієї страви. Тут дуже важливо не перетримати потім каструлю на вогні, щоб колір залишився насиченим. Рецептів борщової заправки існує багато, і ось шість цікавих варіантів.
Заправка для борщу на зиму з буряка та капусти
Щоб приготувати її, вам знадобиться:
- 1 кг помідорів;
- 1 кг буряків;
- 1 кг солодкого перцю;
- 700 г моркви;
- 1 головка капусти;
- 700 г цибулі;
- гіркий перець (за бажанням);
- сіль та цукор;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Промити у воді помідори, занурити їх на кілька секунд у киплячу воду, а потім відразу у холодну. Тепер можна без проблем зняти шкірку. Подрібнити блендером, щоб отримати пюре.
- Моркву добре промити, очистити і нарізати дрібною соломкою. Можна подрібнити за допомогою крупної терки.
- Буряк також помити, почистити і натерти. Краще брати темно-бордовий овоч, тоді заправка для борщу буде насиченого кольору.
- Цибулю очистити і нарізати напівкільцями.
- У перця відрізати плодоніжку, вичистити насіння. Порізати великими квадратиками.
- Тепер цибулю можна пасерувати на рослинній олії. Додати моркву, а потім і солодкий перець. Далі буряк. Залити все помідоровим пюре. Тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин.
- Капусту нашаткувати тонкою соломкою і додати в кінці до борщової заправки. Проварити ще 5 хвилин.
- Якщо вам подобається легка кислинка, перед тим, як закривати банки, додайте трішки оцту.
- Розкласти заправку до стерилізованих банок, закрити кришки, перевернути і залишити в темному місці.
Борщова заправка на зиму без додавання капусти
Якщо у вас буде така заправка для борщу на зиму, вам потрібно буде додати лише картоплю і капусту до страви. Це дуже просто і не займає багато часу.
Щоб приготувати борщову заправку на зиму без капусти, вам знадобиться:
- 1 кг цибулі;
- 1 кг моркви;
- 1,5 кг буряка;
- 800 г солодкого перцю;
- 1,5 кг томатів;
- 120 г часнику;
- 250 г соняшникової олії;
- 1 столова ложка цукру;
- оцтова кислота 70%;
- чорний, червоний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Добре промити та почистити моркву. Подрібнити в кухонному комбайні.
- Буряк помити, почистити і також подрібнити.
- Томати також помити, очистити від плодоніжок. Збити блендером до стану пюре.
- Помити та очистити від насіння солодкий перець. Подрібнити до вигляду соломки.
- Цибулю очистити, а потім дрібно нарізати.
- Розігріти на сковороді олію, пасерувати цибулю протягом 10 хвилин. Потім перекласти її до каструлі і по черзі смажити до золотистого кольору всі інші овочі, перекладаючи їх до цибулі.
- Додати томатне пюре, приправити сіллю та цукром. Перемішати і довести до кипіння. Варити 20 хвилин. Видавити часник, покласти інші спеції та варити ще 10-15 хвилин.
- Розкласти до стерилізованих банок, додавши 1 столову ложку оцту на кожен 1 літр. Зберігати в темному місці.
Буряк + квасоля: особлива заправка для борщу на зиму
Це універсальна борщова заправка, адже її можна не лише додавати до готової страви, але й їсти у вигляді салату.
Щоб приготувати, потрібно взяти:
- 1,5 кг буряків;
- 1,5 кг помідорів;
- 0,5 кг солодкого перцю;
- 0,5 кг моркви;
- 0,5 кг цибулі;
- 300 г квасолі;
- 250 мл рослинної олії;
- 80 мл оцту 9%;
- 1 столову ложка солі;
- 100 г цукру.
Спосіб приготування:
- Квасолю добре промити, залити водою і залишити на ніч. Вранці треба ще раз промити, залити чистою водою (приблизно на 2 пальці), відварити до напівготовності.
- Моркву промити, почистити, натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком.
- Перець помити, очистити від плодоніжки і нарізати соломкою. Цибулю подрібнити кубиками.
- Помідори помити, зрізати плодоніжки і пропустити через м'ясорубку до стану пюре.
- Томати і рослинну олію змішати у каструлі. Довести до кипіння. Додати буряк, половину оцту та перемішати. Варити 10 хвилин від моменту кипіння.
- Додати моркву, цибулю і варити ще 10 хвилин.
- Тоді додати перець, квасолю. Посолити і додати цукор за смаком. Перемішати і варити 15 хвилин. Влити залишки оцту, перемішати. Довести до готовності.
- Розкласти до стерильних банок, закрити кришки, закутати і залишити так до повного охолодження.
Борщова заправка на зиму в пакетах
Цей варіант допоможе зберегти ваш час. А ще овочі, які не піддаються зайвий раз термічній обробці, краще зберігають свої властивості. Вам знадобиться:
- 1,5 кг буряків;
- 0,5 кг моркви;
- 0,5 кг помідорів;
- 0,5 кг солодкого перцю;
- 0,5 кг цибулі;
- 100 г часнику.
Спосіб приготування:
- Цибулю потрібно ретельно очистити, промити і подрібнити.
- Помідори теж помити, зрізати плодоніжки і порізати на шматки.
- Промити моркву, очистити і натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком.
- Часник порізати ножем досить дрібно.
- Добре перемішати всі інгредієнти, розкласти тонким шаром до пакетиків, прибрати в холодильник, щоб випарувалася зайва волога. Краще залишити на ніч. Зранку прибрати до морозильної камери.
Заправка для борщу на зиму в мультиварці
Смачний, дуже простий і швидкий рецепт борщової заправки для тих, у кого є мультиварка. Вам знадобиться:
- 700 г буряків;
- 500 г моркви;
- 200 г перцю;
- 500 г помідорів;
- 40 мл оцту 9%;
- 3 столові ложки цукру;
- 1 столова ложка солі;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Буряк та моркву потрібно помити, очистити і натерти на крупній терці. Перець очистити від насіння і нарізати на дрібні шматочки. Цибулю почистити і подрібнити. Помідори мілко порізати.
- Всі інгредієнти перекласти до каструлі мультиварки.
- Приготувати маринад: змішати в ємності оцет із цукром і сіллю. Додати соняшникову олію. Перемішати і влити до овочевої суміші.
- Виставити режим "Тушкування" і готувати 40 хвилин.
- Перекласти до стерильних банок, закрити кришки, перевернути і закутати до охолодження.
Проста борщова заправка на зиму з двох інгредієнтів
Така заправка для борщу на зиму готується надзвичайно просто, вона не потребує багато часу, але страва з нею виходить смачною, корисною і насиченою.
Візьміть:
- 500 г помідорів;
- 1 кг буряків.
Спосіб приготування:
- Буряки помити, очистити і натерти на крупній тертушці.
- Помідори помити, занурити на кілька секунд в киплячу воду, потім у холодну. Зняти шкірку, а після цього дрібно нарізати.
- Змішати в мисці буряки з томатами.
- Розкласти цю суміш у окремі пакетики та покласти до морозильної камери.