Заправка для борщу на зиму: шість рецептів для насиченого смаку

Борщова заправка потрібна для того, щоб червоний борщ вийшов насиченим і смачним. Звичайно, для найкращого результату потрібно використовувати свіжі овочі. Але готувати цю страву не так просто, адже потрібно багато часу. Якщо ж у вас є заправка для борщу на зиму, готувати вам буде набагато простіше та швидше. ТСН.ua пропонує шість рецептів борщової заправки.

В розпал літа, коли на городах достигають овочі, можна без проблем приготувати борщову заправку на зиму. Готується вона досить просто та швидко, а більшість часу йде на те, щоб почистити і порізати всі інгредієнти.

Заправка для борщу на зиму додається в самому кінці приготування цієї страви. Тут дуже важливо не перетримати потім каструлю на вогні, щоб колір залишився насиченим. Рецептів борщової заправки існує багато, і ось шість цікавих варіантів.

Заправка для борщу на зиму з буряка та капусти

Заправка для борщу на зиму з капустою / Фото: pixabay.com

Щоб приготувати її, вам знадобиться:

1 кг помідорів;

1 кг буряків;

1 кг солодкого перцю;

700 г моркви;

1 головка капусти;

700 г цибулі;

гіркий перець (за бажанням);

сіль та цукор;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Промити у воді помідори, занурити їх на кілька секунд у киплячу воду, а потім відразу у холодну. Тепер можна без проблем зняти шкірку. Подрібнити блендером, щоб отримати пюре. Моркву добре промити, очистити і нарізати дрібною соломкою. Можна подрібнити за допомогою крупної терки. Буряк також помити, почистити і натерти. Краще брати темно-бордовий овоч, тоді заправка для борщу буде насиченого кольору. Цибулю очистити і нарізати напівкільцями. У перця відрізати плодоніжку, вичистити насіння. Порізати великими квадратиками. Тепер цибулю можна пасерувати на рослинній олії. Додати моркву, а потім і солодкий перець. Далі буряк. Залити все помідоровим пюре. Тушкувати на середньому вогні 10-15 хвилин. Капусту нашаткувати тонкою соломкою і додати в кінці до борщової заправки. Проварити ще 5 хвилин. Якщо вам подобається легка кислинка, перед тим, як закривати банки, додайте трішки оцту. Розкласти заправку до стерилізованих банок, закрити кришки, перевернути і залишити в темному місці.

Борщова заправка на зиму без додавання капусти

Борщова заправка на зиму без капусти / Фото: pixabay.com

Якщо у вас буде така заправка для борщу на зиму, вам потрібно буде додати лише картоплю і капусту до страви. Це дуже просто і не займає багато часу.

Щоб приготувати борщову заправку на зиму без капусти, вам знадобиться:

1 кг цибулі;

1 кг моркви;

1,5 кг буряка;

800 г солодкого перцю;

1,5 кг томатів;

120 г часнику;

250 г соняшникової олії;

1 столова ложка цукру;

оцтова кислота 70%;

чорний, червоний мелений перець.

Спосіб приготування:

Добре промити та почистити моркву. Подрібнити в кухонному комбайні. Буряк помити, почистити і також подрібнити. Томати також помити, очистити від плодоніжок. Збити блендером до стану пюре. Помити та очистити від насіння солодкий перець. Подрібнити до вигляду соломки. Цибулю очистити, а потім дрібно нарізати. Розігріти на сковороді олію, пасерувати цибулю протягом 10 хвилин. Потім перекласти її до каструлі і по черзі смажити до золотистого кольору всі інші овочі, перекладаючи їх до цибулі. Додати томатне пюре, приправити сіллю та цукром. Перемішати і довести до кипіння. Варити 20 хвилин. Видавити часник, покласти інші спеції та варити ще 10-15 хвилин. Розкласти до стерилізованих банок, додавши 1 столову ложку оцту на кожен 1 літр. Зберігати в темному місці.

Буряк + квасоля: особлива заправка для борщу на зиму

Заправка для борщу на зиму з квасолею / Фото: pixabay.com

Це універсальна борщова заправка, адже її можна не лише додавати до готової страви, але й їсти у вигляді салату.

Щоб приготувати, потрібно взяти:

1,5 кг буряків;

1,5 кг помідорів;

0,5 кг солодкого перцю;

0,5 кг моркви;

0,5 кг цибулі;

300 г квасолі;

250 мл рослинної олії;

80 мл оцту 9%;

1 столову ложка солі;

100 г цукру.

Спосіб приготування:

Квасолю добре промити, залити водою і залишити на ніч. Вранці треба ще раз промити, залити чистою водою (приблизно на 2 пальці), відварити до напівготовності. Моркву промити, почистити, натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком. Перець помити, очистити від плодоніжки і нарізати соломкою. Цибулю подрібнити кубиками. Помідори помити, зрізати плодоніжки і пропустити через м'ясорубку до стану пюре. Томати і рослинну олію змішати у каструлі. Довести до кипіння. Додати буряк, половину оцту та перемішати. Варити 10 хвилин від моменту кипіння. Додати моркву, цибулю і варити ще 10 хвилин. Тоді додати перець, квасолю. Посолити і додати цукор за смаком. Перемішати і варити 15 хвилин. Влити залишки оцту, перемішати. Довести до готовності. Розкласти до стерильних банок, закрити кришки, закутати і залишити так до повного охолодження.

Борщова заправка на зиму в пакетах

Борщова заправка у пакетах / Фото: pixabay.com

Цей варіант допоможе зберегти ваш час. А ще овочі, які не піддаються зайвий раз термічній обробці, краще зберігають свої властивості. Вам знадобиться:

1,5 кг буряків;

0,5 кг моркви;

0,5 кг помідорів;

0,5 кг солодкого перцю;

0,5 кг цибулі;

100 г часнику.

Спосіб приготування:

Цибулю потрібно ретельно очистити, промити і подрібнити. Помідори теж помити, зрізати плодоніжки і порізати на шматки. Промити моркву, очистити і натерти на крупній терці. Те ж саме зробити з буряком. Часник порізати ножем досить дрібно. Добре перемішати всі інгредієнти, розкласти тонким шаром до пакетиків, прибрати в холодильник, щоб випарувалася зайва волога. Краще залишити на ніч. Зранку прибрати до морозильної камери.

Заправка для борщу на зиму в мультиварці

Борщова заправка в мультиварці / Фото: pixabay.com

Смачний, дуже простий і швидкий рецепт борщової заправки для тих, у кого є мультиварка. Вам знадобиться:

700 г буряків;

500 г моркви;

200 г перцю;

500 г помідорів;

40 мл оцту 9%;

3 столові ложки цукру;

1 столова ложка солі;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Буряк та моркву потрібно помити, очистити і натерти на крупній терці. Перець очистити від насіння і нарізати на дрібні шматочки. Цибулю почистити і подрібнити. Помідори мілко порізати. Всі інгредієнти перекласти до каструлі мультиварки. Приготувати маринад: змішати в ємності оцет із цукром і сіллю. Додати соняшникову олію. Перемішати і влити до овочевої суміші. Виставити режим "Тушкування" і готувати 40 хвилин. Перекласти до стерильних банок, закрити кришки, перевернути і закутати до охолодження.

Проста борщова заправка на зиму з двох інгредієнтів

Заправка для борщу на зиму з 2 інгредієнтів / Фото: pixabay.com

Така заправка для борщу на зиму готується надзвичайно просто, вона не потребує багато часу, але страва з нею виходить смачною, корисною і насиченою.

Візьміть:

500 г помідорів;

1 кг буряків.

Спосіб приготування: