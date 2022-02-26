Заправки азербайджанської компанії безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС - Зеленський

Вночі Україна чекає від Азербайджану літак з медикаментами.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою з Ільхамом Алієвим, за результатами якої заправки компанії SOCAR безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС.

Про це написав український президент на сторінці у Twitter.