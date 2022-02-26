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Заправки азербайджанської компанії безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС - Зеленський

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Вночі Україна чекає від Азербайджану літак з медикаментами.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з азербайджанським колегою з Ільхамом Алієвим, за результатами якої заправки компанії SOCAR безкоштовно заправлятимуть "швидкі" та ДСНС.

Про це написав український президент на сторінці у Twitter.

"За результатами моєї розмови з Ільхамом Алієвим всім заправкам SOCAR в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами", - повідомив Зеленський.

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