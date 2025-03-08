Заправляйтеся вигідно: 8–9 березня на UPG знижка 2 грн/л на пальне!

Лише 8 та 9 березня мережа АЗК UPG знижує ціни на пальне прямо на стелі! А-95 та дизель можна заправити на 2 грн/л дешевше. Це чудова нагода не тільки вигідно заправитися, а й переконатися у високій якості пального, яке гарантує стабільну та ефективну роботу двигуна.

Як UPG забезпечує якість пального?

Шлях пального UPG починається з високотехнологічних нафтопереробних заводів Європи. Після закупівлі кожна партія проходить багаторівневий контроль якості: спочатку на самому заводі, потім у незалежних європейських лабораторіях, а перед відправкою в Україну – додаткові тести на відповідність міжнародним стандартам. Крім цього, перед тим як пальне потрапить на АЗК, його перевіряють у власній сертифікованій лабораторії UPG в Україні.

Власна логістика включає морські танкери, залізничні цистерни та сучасні нафтобази в Польщі. Це дозволяє UPG контролювати процес постачання від моменту виробництва до доставки на автозаправний комплекс.

UPG робить усе, щоб водії отримували якісний продукт, а не грали в лотерею. Власна логістика, перевірка в лабораторіях та пряме постачання від найкращих НПЗ — це гарантія стабільної роботи вашого двигуна.

Саме тому UPG гарантує чисте, якісне пальне, яке дбає про ваш двигун і забезпечує його стабільну роботу.